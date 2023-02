"Atitude, compromisso, qualidade". As chaves de Simões para um Benfica campeão

António Simões considera que a atitude, o compromisso e a qualidade dos jogadores do Benfica permitem sonhar com o título de campeão nacional.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo extremo elogia a forma com a equipa tem conseguido superar as dificuldades, com os jogadores a pensarem no coletivo e não no individual. Por isso, o Benfica pode estar a caminho do título e de algo mais na Liga dos Campeões

"A atitude, o compromisso, a qualidade dos jogadores que se traduz num compromisso global. Os jogadores jogam para a equipa e põem o seu valor individual ao serviço da equipa. E todas as vezes que o jogo solicita uma ação individual, quer a defender, quer a atacar, nós temos jogadores de craveira e isso acontece", explica.

Combinar campeonato e Liga dos Campeões, em que também "há algumas pretensões", não será fácil, contudo, António Simões tem "a esperança e a convicção" de que, "se não houver lesões", será possível ter sucesso.



Faltou intensidade frente ao Boavista

Frente ao Boavista, a equipa perdeu alguma intensidade, reconhece Simões. Contudo, o processo coletivo manteve-se.

"A confiança de ter a bola nos pés, sem medo, foi muito parecida. O que não foi igual foi, talvez, fases em que o Benfica perdeu alguma intensidade a que nos habituou", sustenta.

João Mário falhou pela primeira vez uma grande penalidade. Gonçalo Ramos revelou que disse ao médio que ainda iria marcar e festejar, o que acabou por acontecer. António Simões considera que esse foi um gesto revelador do ambiente e do compromisso que se vive na equipa de Roger Schmidt e pede aos jogadores que "não percam" essa união:

"É uma ajuda preciosa, não só para ter sucesso, mas para ter o respeito de quem gosta do clube e de quem tem apreço, para quem o profissionalismo não impede de ter uma atitude humana, sensível e de compromisso."