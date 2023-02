Roger Schmidt: "Não foi uma vitória fácil"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, destaca a dificuldade para vencer o Boavista, no Estádio da Luz, na 21.ª jornada do campeonato.

Em declarações aos meios do clube, Schmidt elogia a atitude dos jogadores que não desistiram apesar do empate manter-se até perto do fim.

"Estamos muito contentes. A vitória não foi fácil. O Boavista jogou bem e foi precisa paciência. Na segunda parte, tentámos pressionar para jogar mais rapidamente, utilizar as faixas laterais e atacar mais na grande área. Tivemos de esperar, mas isso faz parte. Se não se marcarmos no início ou no meio do jogo, há que ter confiança. Hoje tivemos uma boa atitude. Estivemos confiantes e merecemos vencer", disse.

Schmidt destaca que o Boavista "marcou na primeira oportunidade que tiveram", mas elogia a atitude dos jogadores após esse momento.

"Mantiveram-se concentrados e aceleraram o jogo. Demonstraram muita motivação, um grande esforço e a consequência final são os golos", terminou.