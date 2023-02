Benfica pressionado pelo FC Porto “tem de fazer o seu papel, que é ganhar”

Jorge Ribeiro, antigo jogador de Benfica, não espera uma águia pressionada pela vitória do FC Porto. Os dragões bateram o Rio Ave por 1-0 e reduziram a distância no topo da tabela da Liga para dois pontos, ainda assim, a equipa de Roger Schmidt não se vai deixar afetar, acredita.

“Bah foi expulso fruto da tenra idade. Eu também fui expulso muitas vezes e aprendemos com isso. É um excelente jogador e tem cumprido. O Gilberto também é um grande jogador, são duas boas opções para a posição. Agora o Gilberto vai entrar e tentar aproveitar, ganhar a posição”, explica.

As recentes exibições de Chiquinho têm merecido destaque e Roger Schmidt até abordou as comparações que se têm feito com o francês Zinedine Zidane, entre elogios ao médio português. Jorge Ribeiro concorda.

“Chiquinho tem cumprido depois da saída do Enzo, que era o melhor jogador do Benfica. Não vou entrar em comparações com Zidane, porque não é comparável, mas o Chiquinho tem demonstrado que é um bom jogador, tem cumprido e tem vindo a crescer”, conclui.

Jorge Ribeiro fez toda a formação no Benfica, completando ainda quatro épocas como sénior nos encarnados. Representou o Boavista em 2007/08.



O Benfica-Boavista, a contar para a jornada 21 do campeonato, realiza-se esta segunda-feira, a partir das 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.