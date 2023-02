Schmidt. "Chiquinho e Zidane? São precisos mais alguns jogos para alcançar o mesmo nível"

Roger Schmidt deixou este domingo novos elogios a Chiquinho, que tem preenchido a vaga no meio-campo do Benfica nos últimos jogos, desde a saída de Enzo Fernandez para o Chelsea. Questionado sobre as semelhanças do médio com uma lenda do futebol, Zinedine Zidane, o treinador das “águias” brincou com a comparação que tem sido feita por jogadores do Benfica. "Não sei a razão para o nome, mas há coisas similares, especialmente a guardar a bola. É muito forte nisso e era uma das grandes qualidades do Zidane, um dos melhores de sempre no meio-campo. Acho que são necessários mais alguns jogos para alcançar o mesmo nível, não sei se isso será possível", disse Roger Schmidt, primeiro em jeito de brincadeira. O alemão explicou que, no início da época, Chiquinho já tinha mostrado qualidade, mas que era difícil ser opção. “Manteve-se positivo, usou o treino para se desenvolver e mudou também um pouco a sua posição”, acrescentou Schmidt, indicando que o jogador tem agora o “mais perfil de médio centro do que ofensivo”. “Fez boas exibições e, com confiança, está a jogar cada vez melhor. O Chiquinho é um jogador muito fiável e um exemplo na sua idade. Já não é muito jovem, mas ainda se pode desenvolver e subir o nível, disse.