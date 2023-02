João Mário eleito o melhor jogador do mês do campeonato

João Mário foi eleito o melhor jogador de dezembro e janeiro da I Liga.

O internacional português do Benfica, de 30 anos, que marcou quatro golos em seis jogos no período em avaliação, junta esta distinção à de melhor médio. Recebeu 28,89% dos votos dos treinadores principais.

No segundo lugar ficou o espanhol Fran Navarro, (Gil Vicente), com 17,04%, e em terceiro, empatados com 5,93%, ficaram o palestino Oday Dabbagh (FC Arouca) e o luso-brasileiro Wanderson Galeno (FC Porto).

Este é o quarto prémio relativo a dezembro e janeiro para o Benfica. Grimaldo ganhou nos defesas e Roger Schmidt nos treinadores.