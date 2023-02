Aursnes eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Frederik Aursnes, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O norueguês disputava o prémio com os outros três jogadores que foram eleitos o melhor em campo nos jogos dos oitavos de final da Champions desta semana: Kinglsey Coman (Bayern Munique), Rafael Leão (AC Milan) e Adeyemi (Borussia Dortmund).

As águias tiveram a maior vitória dos quatro jogos disputados, por 2-0, e Aursnes recebe a distinção.

Curiosamente, no dia do jogo, o médio confessou surpresa por ter vencido o prémio: "Não creio que mereça ter sido o melhor para a UEFA, fiz o que sei. Dou sempre tudo pela equipa. É uma coisa boa, mas não senti que tenha sido o meu melhor jogo, ainda que fique feliz".

Aursnes, de 27 anos, vive período de total afirmação no Benfica. Custou um investimento de 15 milhões de euros no verão, contratado ao Feyenoord. No total, leva um golo e uma assistência em 26 jogos disputados.