Trinta adeptos detidos na Bélgica. Benfica pede esclarecimentos às autoridades

O Benfica vai pedir esclarecimentos às autoridades belgas sobre a detenção de cerca de 30 adeptos antes do jogo frente ao Club Brugge, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"O Sport Lisboa e Benfica vai solicitar junto das autoridades belgas esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à atuação das forças de segurança no centro da cidade de Bruges horas antes da partida e que culminaram com a detenção de cerca de três dezenas de adeptos do Benfica", pode ler-se na nota oficial do clube.

As águias remetem para detenções que aconteceram antes da partida, mas há ainda relatos de confrontos entre adeptos após o apito final e nos quais a polícia foi também obrigada a intervir.



De qualquer modo, o Benfica "agradece aos seus adeptos o apoio inexcedível demonstrado ao longo de mais esta vitoriosa jornada europeia". Durante o jogo, dentro do estádio, também se registaram alguns incidentes.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o campeão belga, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. A segunda mão, na Luz, está marcada para 7 de março.