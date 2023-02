Roger Schmidt eleito melhor treinador do mês

Roger Schmidt, treinador do Benfica, venceu o prémio de melhor treinador do mês, referente a dezembro e janeiro.

O treinador de 55 anos das águias foi eleito pelos restantes técnicos da I Liga com 30,37% dos votos. Em segundo lugar ficou Armando Evangelista, do Arouca, com 24,44% e a completar o pódio ficou Sérgio Conceição, do FC Porto, com 15,56%.

Em seis jogos realizados, o Benfica venceu quatro - frente ao Portimonense, Santa Clara, Paços, Arouca e Casa Pia -, empatou o clássico frente ao Sporting e somou a primeira derrota nas provas internas, frente ao Sporting de Braga.

O Benfica segue líder isolado do campeonato com 53 pontos, mais cinco do que o FC Porto.