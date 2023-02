Confrontos no final do Brugge - Benfica

Adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se em confrontos após o final do jogo para a Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa local, a polícia foi obrigado a intervir. Não há, para já, notícia de feridos ou detenções.

Durante o jogo, dentro do estádio, também se registaram alguns incidentes.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o campeão belga, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

A segunda mão, na Luz, está marcada para 7 de março.