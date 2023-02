Rui Costa: "É normal que o Benfica sonhe com a final da Liga dos Campeões"

Rui Costa, presidente do Benfica, assume o sonho de chegar à final da Liga dos Campeões, no dia em que as águias entram em campo para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na Bélgica, frente ao Brugge.

"É normal que o Benfica sonhe com uma final europeia, porque o Benfica é um dos maiores clubes do mundo e temos de ambicionar. Sabemos as dificuldades para lá chegar, mas também o sonho que temos. Vamos lutar por isso", disse, à "Sport TV".

O dirigente encarnado mostra-se otimista para o jogo: "A equipa está bem, sou otimista por natureza, mas estou realmente otimista hoje pelo que a equipa tem feito".

Muitos adeptos estão na Bélgica para apoiar a equipa. Rui Costa passou pelo centro da cidade para tirar algumas fotografias.

"Estamos sempre confiantes, não me espanta o número de adeptos, o Benfica é assim mesmo, está em todo o lado. Os bilhetes em qualquer estádio serão sempre poucos porque somos sempre muitos", termina.

O Club Brugge-Benfica joga-se esta quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. A segunda mão, na Luz, está marcada para 7 de março.