O Benfica oficializou a saída, a título definitivo, do defesa central Ferro para o Hajduk Split, da Croácia.

O jogador, de 25 anos, chegou a ser titular dos encarnados, no ano do título com Bruno Lage, mas foi perdendo protagonismo, nas épocas seguintes. Foi emprestado a Valência, Hajduk Split e Vitesse.

A equipa da Luz deve receber 1,5 milhões de euros pela transferência.