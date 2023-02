Club Brugge "não está num bom nível, o Benfica é claramente favorito"

Jorge Teixeira, defesa português do Sint-Truiden, acredita que o Benfica é amplamente favorito para a eliminatória frente ao Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogador de 36 anos, com a experiência de mais de sete anos de futebol belga, vê o Brugge numa grave crise de resultados.

"Estão com muita falta de confiança. Só ganharam um jogo desde a pausa, a última vitória em casa foi em outubro. Atravessam um mau momento, mas a Liga dos Campeões é diferente e em casa vão dar tudo. Querem jogar bom futebol, mas não estão num bom nível", aponta, em Bola Branca.

A última vitória em casa do Brugge foi a 29 de outubro, contra o Oostende, para o campeonato. Desde aí, o Brugge perdeu com o Sint-Truiden para a Taça, empatou com o Antuérpia, Leuven, Anderlecht, Charleroi e Saint-Gilloise no campeonato.

Os maus resultados levaram à troca de treinador: "O Scott Parker chegou em janeiro, tem nova tática, em 4-4-3, ou 4-4-2 por vezes. Os resultados ainda não apareceram, ainda estão a ganhar confiança no sistema".

O público tentará puxar pelo Brugge e as figuras da equipa vão tentar estar ao nível da ocasião, mas Jorge Teixeira aposta em vitória encarnada.

"O Vanaken é um pilar do Brugge, têm outros bons jogadores fortes no duelo, como o Buchanan e o Noa Lang. São ofensivos e gostam de ter a bola, mas fica muito espaço atrás, a transição defensiva tem muitos problemas. Tenho visto o Benfica com muita intensidade. Contra o Brugge, são claramente favoritos. Ambiente em Brugge é sempre bom, o público vai puxar pela equipa, mas o Benfica está habituado", termina.

Jorge Teixeira cumpre a sua sexta época no Sint-Truiden, clube da primeira divisão localizado entre Bruxelas e Liège. O defesa já tinha jogado uma temporada e meia no futebol belga entre 2014 e 2016, no Standard Liège.

Ao longo da carreira, passou ainda pelo Casa Pia, Odivelas, Fátima, Atromitos, Maccabi Haifa, Zurique, Siena e Charlton.

O Club Brugge-Benfica joga-se esta quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. A segunda mão, na Luz, está marcada para 7 de março.