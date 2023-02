Vertonghen diz que António Silva "vai ser uma lenda"

Jan Vertonghen considera que António Silva tem tudo para fazer uma carreira de grande sucesso no Benfica e no futebol mundial.

Em entrevista à CNN Portugal, o central internacional belga, que deixou a Luz no verão, elogia os atuais titulares do eixo da defesa do Benfica.

"Otamendi está a ter uma época maravilhosa. Com a idade dele continua bem fisicamente e a ser peça chave na equipa. É um verdadeiro líder, mostrou isso também no Mundial. No início começou a jogar o Morato, que é muito bom jogador, e depois, por causa das lesões, tiveram de meter o António Silva, mas o rapaz vai ser uma lenda. Se continuar a fazer o que tem feito, tem tudo para ser um dos melhores defesas do mundo dentro de um ou dois anos", enaltece o atual jogador do Anderlecht.

Vertonghen mostra-se pouco surpreendido com os bons resultados do Benfica na primeira metade da época: "São uma boa equipa, com uma mistura de jogadores novos, portgueses e estrangeiros, e têm muito boas hipóteses de fazer ainda melhor do que na época passada."

"Quando estava no Benfica, no verão, pude ver de forma clara o desenvolvimento que estavam a ter, as contratações, os jovens que estavam a subir à primeira equipa, nas posições certas", destaca.

"80%-20%" frente ao Brugge



O Benfica vai defrontar o Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Vertonghen atribui favoritismo aos encarnados.



"É uma equipa completa para o nível belga, mas o Benfica é melhor. Na minha opinião, há 80-20 por cento a favor do Benfica", antevê.

Os belgas estão num mau momento de forma, contudo, o defesa avisa que "têm jogadores com muita qualidade" e o melhor plantel da Bélgica.

O Benfica visita o Club Brugge, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.