Tengstedt e Schjelderup convocados para o Brugge-Benfica

O Benfica já está a caminho da Bélgica para defrontar o Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup nos convocados.

Os dois reforços nórdicos de janeiro, que custaram cerca de 15 milhões de euros, disputaram os últimos dois jogos na equipa B das águias, enquanto ganham ritmo para serem usados por Roger Schmidt.

Tengstedt já esteve no banco no jogo frente ao Arouca, no fim de janeiro, mas nenhum dos dois somou qualquer minuto. É a primeira convocatória de Schjelderup, antigo jogador do Nordsjaellend.

Roger Schmidt levou 23 jogadores para Brugges, tendo ficado apenas Ristic em Lisboa, a recuperar de lesão. As águias treinam esta tarde em Brugge, Roger Schmidt e um jogador fazem a antevisão ao jogo às 17h15.

Os convocados

Guarda-redes: Vlachodimos, Samuel Soares e André Gomes

Defesas: Bah, Gilberto, António Silva Otamendi, Morato, Lucas Veríssimo e Grimaldo

Médios: Florentino, Aursnes, Chiquinho, João Neves, João Mário, Neres, Schjelderup e Draxler

Avançados: Gonçalo Ramos, Rafa, Musa, Tengstedt e Gonçalo Guedes.