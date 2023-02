Schmidt remete favoritismos e momentos de forma para as conversas de café

Roger Schmidt deixa as conversas de favoritismo para os "media". Aquilo que interessa ao treinador do Benfica é que tanto a sua equipa como o Club Brugge darão o máximo para chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, logo, é necessário estar a grande nível para vencer.

Questionado, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão, na Bélgica, sobre se considera o Benfica favorito para a eliminatória dos oitavos de final, Schmidt chuta para canto: "Podem ser vocês a decidir isso, esse tipo de perguntas não é para mim."

"É sempre uma discussão nos 'media', mas, para mim, é completamente desinteressante quem é favorito. As duas equipas querem apurar-se para os quartos de final, só estamos focados nos próximos 90 minutos e nada mais interessa para nós neste momento", salienta o alemão.

Proibido subestimar o Brugge

Schmidt quer um Benfica igual a si próprio, com "futebol intenso", frente a um Brugge de "enorme qualidade na frente, com avançados velozes", que tentará marcar golos e exigirá que as águias estejam "no máximo".

O Brugge tem apenas uma vitória desde a pausa para o Mundial, num total de nove jogos realizados. Roger Schmidt avisa, contudo, que para a Liga dos Campeões "não importa o que se passa a nível interno".

"O treinador e a equipa do Brugge estão muito motivados. Estavam num grupo muito duro, com o FC Porto, e derrotaram o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen, duas equipas de topo. Merecem estar aqui. Temos de esperar o melhor Brugge. Não penso que se vá notar a situação deles no campeonato. Vai ser um dia muito importante para as duas equipas e ambas terão de estar no máximo das suas capacidades", sublinha.



Confiança em Guedes e Bah

Gonçalo Ramos e Rafa Silva "podem não estar a 100%", mas estão preparados para ir a jogo e "muito motivados". Schmidt ainda não revela se serão titulares. Na ausência do ponta de lança, o técnico tem a opção de adaptar Gonçalo Guedes, que embora prefira jogar "como segundo avançado ou a '9,5'", "deu boa resposta" quando ocupou o lugar de Ramos.

Alexander Bah comprometeu as aspirações do Benfica na Taça de Portugal, ao ser expulso frente ao Sporting de Braga. Os encarnados foram eliminados, mas Schmidt garante que "não há nada para perdoar", pois o que aconteceu com o dinamarquês "faz parte do futebol".

O Benfica visita o Club Brugge, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.