João Mário vence prémio de melhor médio do campeonato

João Mário, do Benfica, venceu o prémio de melhor médio da I Liga em novembro e dezembro.

O médio internacional português, de 30 anos, colheu 28,57% dos votos dos treinadores principais. Ficou à frente de Samu, do Vizela, que recebeu 11,9% das preferências, e de Otávio, do FC Porto, com 9,52%.

João Mário é um dos indiscutíveis do líder da I Liga. Nos seis jogos disputados no período em avaliação, o "20" do Benfica marcou quatro golos.

Este é o segundo prémio de dezembro e janeiro para a equipa de Roger Schmidt - Grimaldo foi eleito o melhor defesa.

Diogo Costa, do FC Porto, foi distinguido como o melhor guarda-redes.