João Mário: "Só um grande Benfica conseguirá vencer o Brugge"

João Mário avisa que "só um grande Benfica" conseguirá vencer o Club Brugge, na Bélgica, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o médio do Benfica salienta que, apesar do mau momento de forma dos belgas, este "é um jogo de Champions", pelo que espera grandes dificuldades.

"Já vimos aquilo que foi feito na fase de grupos pelo Brugge. O treinador é diferente, mas os jogadores são os mesmos. Uma equipa com muito talento individual, com muitos jogadores jovens, uma mistura de jovens com experiência. Será certamente um jogo muito difícil. Só um grande Benfica conseguirá vencer aqui o jogo", frisa.