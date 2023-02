Brugge "quer deixar a sua marca na Liga dos Campeões"

Scott Parker, novo treinador do Club Brugge, assume que o Benfica é de um nível superior aos adversários que a equipa habitualmente enfrenta no campeonato. Ainda assim, acredita no plano traçado.

"É claro que o Benfica não é comparável aos adversários do campeonato belga. Temos que aceitar isso, mas podemos ser competitivos. Elaboramos um plano para o jogo, também temos qualidades e teremos nossos momentos", disse, em conferência de imprensa.

O Brugge qualificou-se pela primeira vez na história para os oitavos de final, depois de uma fase de grupos que "impressionou" Scott Parker, o treinador que substituiu Carl Hoefkens.

Por isso mesmo, Scott Parker quer esquecer o mau momento que a equipa vive no campeonato e continuar a fazer história na Champions.

"Esta é uma oportunidade fantástica para todos no clube e também devemos aproveitar isso para deixar nossa marca nesta Liga dos Campeões", atira.

Vanaken, capitão de equipa, assume o mau momento da equipa, que venceu apenas um jogo depois do Campeonato do Mundo. A Liga dos Campeões pode ser uma oportunidade para virar a página.

"É libertador, os resultados estão a desiludir ultimamente, mas este é um ambiente diferente. Não temos nada a perder aqui, ao contrário do campeonato. É possível ser uma reviravolta no nosso momento, já consigo ver mudanças e sei que estamos a melhorar. Estamos otimistas, o Benfica é um grande desafio", disse o médio.

O Club Brugge-Benfica joga-se esta quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.