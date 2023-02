Grimaldo eleito melhor defesa da Liga em dezembro e janeiro

Álex Grimaldo, do Benfica, foi eleito o melhor defesa da I Liga em dezembro e janeiro.

O lateral-esquerdo espanhol recebeu 20,63% dos votos dos treinadores principais da prova. Bateu a concorrência do companheiro de equipa Otamendi, com 11,11%, e de Pedro Porro (ex-Sporting) e João Basso (Arouca), que empataram no último lugar do pódio, com 10,32%.

Grimaldo registou um golo e duas assistências nos seis jogos que disputou no período em avaliação. O Benfica somou quatro vitórias, um empate e uma derrota, com que se manteve destacado na liderança.

O prémio de melhor guarda-redes foi para Diogo Costa, do FC Porto.