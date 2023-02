Ferro deixa o Benfica em definitivo

O Benfica chegou a acordo para a transferência, em definitivo, do central Ferro, para o Hajduk Split.

O defesa de 25 anos estava no Vitesse, cedido pelo Benfica e apenas com 10 jogos realizados esta temporada. Deixa o clube holandês para voltar ao Hajduk, onde esteve durante meia época em 2021/22, com dois golos e duas assistências em 14 jogos realizados.

As águias ficarão com 20% do passe do jogador e rendem cerca de 1,5 milhões de euros.

Formado no Benfica, Ferro chegou à equipa principal em 2018/19, com Bruno Lage no comando técnico. O central fez 67 jogos na equipa principal das águias e venceu um campeonato e uma Supertaça.