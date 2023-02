"Benfica vai querer dominar o jogo com o Club Brugge"

Fábio Faria, antigo jogador do Benfica, considera que a equipa de Roger Schmidt vai manter a forma de jogar, mesmo jogando no terreno do Club Brugge na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, Fábio Faria antevê a equipa da Luz a tentar controlar a partida na Bélgica, numa eliminatória que prevê "difícil", como "sempre" são na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

"Pelo que vi na primeira fase da Champions, e pela forma como jogou no campo da Juventus e do PSG, a ser dominador, não acredito que o Benfica vá baixar linhas. Penso que vai manter a mesma identidade e ser dominador. Sendo um jogo da Liga dos Campeões, só uma grande exibição podia resolver já a eliminatória, mas vai ser um Benfica a tentar dominar o Brugge", afiança.

Este jogo da Champions acontece depois da eliminação do Benfica da Taça de Portugal. Fábio Faria aposta numa "reação forte" dos encarnados à derrota em Braga:

"Nos últimos três jogos, o Benfica tem voltado ao que foi nos três primeiros meses da época, um Benfica acutilante, um Benfica dominador. Se não fosse a expulsão do Bah, acredito que o Benfica tinha dominado o jogo com o Braga. Por isso, acredito que, frente ao Club Brugge, vai ser uma reação forte. E quando se joga na Champions, a motivação é sempre maior, por isso, acredito que o Benfica vá fazer um bom jogo na Bélgica."

"Importante" renovar já com o capitão



Nestas declarações à Renascença, Fábio Faria diz que seria bom para o Benfica a resolver o quanto antes o dossier da renovação de Otamendi.



"Se o Benfica conseguisse garantir já a renovação de Otamendi, seria importante. É o capitão, um jogador experiente e campeão do mundo, tem feito uma época espetacular. Para todos os benfiquistas seria muito bom que ele renovasse. Se conseguisse agora ainda era melhor, para que a equipa soubesse que o capitão vai continuar", conclui.

O Benfica visita o Club Brugge na quarta-feira, às 20h00, na Bélgica. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.