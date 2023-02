Enzo Fernández "agradecido" ao Benfica. "Mudou a minha vida"

Enzo Fernández não esquece o Benfica, após da polémica em torno da sua saída para o Chelsea, no mercado de transferências de janeiro, e garante que ficará para sempre grato ao clube que o lançou na Europa.

Em declarações à BT Sports, no final do empate (1-1) entre West Ham e Chelsea, o médio internacional argentino destaca o impacto que a passagem pela Luz teve na sua carreira, pelas portas que lhe abriu.

"Mudou a minha vida. Estarei sempre agradecido ao Benfica. Abriu-me as portas da Europa. Estarei sempre grato a toda a gente no clube. Foi uma experiência muito bonita. Aprendi muitíssimo", destacou.

O presidente do Benfica, Rui Costa, criticou Enzo após a saída, por não ter mostrado "nenhum compromisso" com o clube e ter sido "intransigente" na vontade de rumar ao Chelsea, no último dia do mercado.



Enzo explica que "sonhava jogar na Premier League há muito tempo" e agradece aos londrinos pela aposta: "O Chelsea deu-me a oportunidade de vir para aqui [Inglaterra]. Confiaram muito em mim e sou muito grato a toda a gente no clube, aos meus companheiros e ao 'staff' técnico."

Velocidade furiosa

Em seis meses, Enzo Fernández mudou-se do River Plate para o Benfica, ganhou o Mundial 2022 pela Argentina e deu o salto para o Chelsea.

"Passou tudo tão rápido que ainda estou chocado. Eu desfruto do futebol. Isto foi algo com que sempre sonhei", admite o médio, cuja transferência para o Chelsea deixa 121 milhões de euros nos cofres do Benfica.

O Chelsea retém 3,78% do valor (cerca de 4,6 milhões de euros), para distribuir pelos clubes que participaram na formação de Enzo. O Benfica ficou com encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante de solidariedade (aproximadamente 7,6 milhões de euros). Os encarnados tiveram, ainda, de entregar ao River Plate 25% das mais-valias, ou seja, cerca de 27,2 milhões de euros.

No final de contas, o Benfica recebeu, limpos, cerca de 81,6 milhões de euros pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.