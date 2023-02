Schmidt. “Temos de aceitar o facto de termos sido eliminados, mas a atitude da equipa foi muito boa”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se resignado com o resultado, aceitando a eliminação e a expulsão de Bah.

"Penso que fizemos um jogo muito bom, controlámos até à expulsão [de Alexander Bah, aos 30 minutos], já tínhamos feito o primeiro golo. Depois do cartão vermelho ficou mais difícil, mas ainda assim estivemos bem. Esperámos pelos nossos momentos nas saídas de bola. Estivemos bem mesmo com 10 jogadores. Não vi grandes oportunidades por parte do Sp. Braga, por isso penso que jogámos bem”, disse.

O técnico dos encarnados acrescenta: “Nos penáltis é sempre fatal cometer um erro. Temos de aceitar o facto de termos sido eliminados, mas a atitude da equipa foi muito boa e por isso estou contente”.

Schmidt garante que a eliminação nos quartos de final não terá consequências para a equipa. "Consequências? Nenhumas. Aceito esta derrota, estamos focados no campeonato e na Liga dos Campeões, as mais importantes competições para nós. Os jogadores mostraram estar num bom ritmo e têm de continuar a fazer o que têm feito", terminou.

O Sp. Braga eliminou o Benfica na Taça de Portugal nas grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.