Rui Costa. "Fizemos de tudo para continuar nesta Taça, mas não nos permitiram continuar"

O presidente do Benfica, Rui Costa, fez duras críticas à arbitragem após a eliminação dos encarnados da Taça de Portugal em Braga.



No final da partida, Rui Costa referiu: "Fizemos de tudo para continuar nesta Taça, mas não nos permitiram continuar".

Segundo o líder encarnado, “foram casos de mais e demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. O que se passou aqui hoje não tem uma explicação”.

“O jogo começou com completo domínio do Benfica. Uma primeira meia hora excelente, onde fizemos um golo e fomos impedidos de ter um penálti para fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, curiosamente com o mesmo árbitro que há poucas semanas fazia de VAR no estádio da Luz e chamou, quase que obrigou, o Artur Soares Dias a marcar um penálti contra nós no Benfica-Sporting, num lance exatamente com a mesma dinâmica, este com mais intensidade, mas fez vista grossa. O Sr. Fábio Melo, o VAR, também fez vista grossa sobre esse mesmo lance", referiu.

Rui Costa comentou ainda outros lances: "Não vou contestar a expulsão do Bah, é muito clara, o que eu não consigo compreender também é como um lance exatamente igual, com a mesma dinâmica, o Racic sobre o Fred, como é que o mesmo árbitro e o mesmo VAR conseguem analisar os lances de forma completamente diferente”.

“Pior ainda é que no lance em que o Bah é expulso, o Sr. Fábio Melo consegue chamar o Tiago Martins ao VAR e como é que neste lance, nem eu nem outro, no lance sobre o Fred e no penálti sobre o Gonçalo Guedes, o Sr. Fábio Melo, que não é virgem nestas situações, em nenhuma delas conseguiu chamar o árbitro ao VAR. É inadmissível a dualidade de critérios. Cada árbitro tem o seu critério. O que é incompreensível é como é que o mesmo árbitro e o mesmo VAR tenham dois critérios diferentes no mesmo jogo. É inadmissível", disse.

O presidente das águias aproveitou ainda a ocasião para elogiar os adeptos e os jogadores: “Hoje não tenho nada a apontar à minha equipa. Foram capazes de jogar uma hora e meia porque assim o quiseram. Lutámos por esta Taça até nos terem deixado lutar por ela. Agradeço aos jogadores todo o empenho que tiveram, agradeço aos nossos adeptos que estiveram aqui a assistir a este jogo por todo o apoio que deram à equipa, aos que estiveram em casa escandalizados com o que se passava em campo. E acreditem. A demonstração que demos hoje em campo é que estamos fortes. Jogámos uma hora e meia em Braga, num campo extremamente difícil, em inferioridade numérica. Fizemos de tudo para continuarmos nesta Taça e não nos permitiram continuar nela".

O Sp. Braga segue em frente na Taça de Portugal depois de eliminar o Benfica nas grandes penalidades e de um empate 1-1 no tempo regulamentar.