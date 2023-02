Rui Costa confrontou árbitro Tiago Martins no fim do Braga-Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, confrontou o árbitro Tiago Martins no final do jogo entre Sporting de Braga e Benfica.

Num curto vídeo divulgado pelo jornal "Record", é possível perceber o presidente do Benfica a discutir com o árbitro num tom elevado, com referência a outro jogo em que Tiago Martins foi VAR.

"Foste tu que chamaste o VAR na Luz e hoje nem ao VAR foste", pode ouvir-se. Rui Costa refere-se ao jogo entre Benfica e Sporting, do último dia 15 de janeiro, quando Tiago Martins chamou Artur Soares Dias para rever um lance de penálti entre António Silva e Paulinho.

Rui Costa também fez uma declaração à imprensa no final da partida, sem direito a perguntas, na qual sublinhou as críticas à arbitragem.

"Foram casos de mais e demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. O que se passou aqui hoje não tem uma explicação”, começou por dizer.

O presidente do Benfica defende que "há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes".

"Curiosamente com o mesmo árbitro que há poucas semanas fazia de VAR no Estádio da Luz e quase que obrigou o Artur Soares Dias a marcar um penálti contra nós num lance exatamente com a mesma dinâmica, este com mais intensidade, mas fez vista grossa. O Fábio Melo, o VAR, também fez vista grossa sobre esse mesmo lance", referiu.