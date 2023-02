Valdo vê Braga-Benfica sem favorito: “É um jogo de 50/50”

Valdo, antigo médio do Benfica, espera um jogo “muito difícil” nos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga. A derrota por 3-0 no campeonato, em dezembro, prova a dureza da deslocação.

“É um jogo super difícil. O Braga, apesar dos dois maus resultados em Alvalade, é uma equipa muito forte. A única derrota do Benfica foi, precisamente, em Braga, pelo que é um jogo muito difícil. Não há um favorito, é um jogo de 50/50”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Roger Schmidt confirmou o regresso de Gonçalo Ramos ao leque dos disponíveis, tal como o de Rafa, que já entrou no jogo com o Casa Pia. Ainda assim, Valdo não espera ver os dois no onze inicial.

“Não acredito que entrem os dois de início, devido ao grau de dificuldade do jogo. Mas é um Benfica forte”, afirma o antigo jogador

A eliminatória na Pedreira marca, também, o reencontro do Benfica com um antigo capitão: Pizzi. O médio internacional português, de 33 anos, assinou pelos minhotos no mercado de inverno e defronta as águias pela primeira vez desde a saída, na temporada passada.

“Reencontro especial e movido de grandes emoções, especialmente da parte do Pizzi. Quer gostem ou não, é um jogador que faz parte da história do Benfica. Neste jogo não acredito que seja titular, ainda está a conhecer os novos companheiros, mas é uma grande mais-valia para o Braga. Desejo-lhe tudo de bom, mas não para esta noite. É um grande profissional e pode causar dificuldades ao Benfica”, sustenta Valdo.

Renovações com Grimaldo e Otamendi

Há dois casos prioritários no Benfica: Grimaldo e Otamendi terminam contrato no final desta temporada. Valdo espera a continuidade de ambos, mas concorda que não devem ser cometidas “loucuras” para tal.

“Ambos já deram provas de que são peças fundamentais. O presidente já disse que vai fazer os possíveis, mas não os impossíveis, para renovar com eles. O Rui Costa é uma pessoa inteligente e coerente, tal como o Luís Mendes [diretor financeiro]. É uma prioridade e tomara que continuem no Estádio da Luz”, conclui Valdo, nesta entrevista à Renascença.

Valdo, antigo internacional brasileiro, representou o Benfica entre 1988 e 1991, antes de sair para o PSG, e de 1995 a 1997. Conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça pelos encarnados.

O Braga-Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, está agendado para esta quinta-feira, às 20h30, no Municipal de Braga. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.