Em Braga há “expectativa” de voltar a ganhar ao Benfica

António Marques, presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG) da Braga SAD, quer “poder dizer” que os minhotos voltaram a vencer o Benfica.

Os guerreiros são a única equipa a dar a conhecer o sabor da derrota à equipa de Roger Schmidt esta época e, nos quartos de final da Taça de Portugal, a intenção é repetir a receita.

“A nossa expectativa é poder dizer que voltamos a ganhar ao Benfica, embora sejam jogos completamente diferentes. O jogo do campeonato foi muito bem conseguido, apanhámos o Benfica num momento muito bom para nós, mas já passou. Agora podemos ganhar só por 1-0, mas quem me dera que pudéssemos dizer que voltamos a ganhar por 3-0”, diz António Marques, em declarações Bola Branca.

Guerreiros e águias encontram-se esta quinta-feira, um mês e meio depois da goleada para o campeonato. António Marques assume que "a expectativa em Braga é muito grande".

“São uns quartos de final da Taça de Portugal, é um jogo a doer e a expectativa é seguir em frente e chegar à final”, assume.

O treinador dos minhotos, Artur Jorge, confirmou que Ricardo Horta está apto para a eliminatória; falta saber se a titular. Para o presidente da MAG da SAD bracarense, o avançado acrescenta algo mais à equipa.

“Uma equipa são 11 jogadores, mas com o Ricardo são 11 e mais qualquer coisa. É um jogador que motiva muito e puxa muito pela equipa. Queremos acreditar que ele vai estar num dos seus bons momentos”, sublinha António Marques, nesta entrevista à Renascença.

Desejo de um reencontro agridoce

O jogo dos quartos de final da Taça de Portugal marca também um reencontro especial: o antigo capitão encarnado Pizzi, reforço de inverno do Braga, defronta o Benfica pela primeira vez desde que saiu da Luz, no final da época passada. António Marques espera que o reencontro seja mais feliz para o internacional português do que para o Benfica.

“O que eu gostava era que o Pizzi marcasse um ou dois golos ao Benfica, porque é um grande jogador. É um grande profissional e os profissionais saberão interpretar esse reencontro, que quero que seja excelente. Mas quero desejar que o Pizzi faça mossa ao seu anterior clube”, lança.

Braga e Benfica defrontam-se na Pedreira, esta quinta-feira, às 20h30. Jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.