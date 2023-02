Gonçalo Ramos está apto para a visita do Benfica ao Braga

Roger Schmidt confirma que Gonçalo Ramos está apto para a visita do Benfica ao Sporting de Braga, dos quartos de final da Taça de Portugal.

Questionado, esta quarta-feira, em conferência de imprensa sobre a disponibilidade do avançado, o treinador do Benfica confirma com um "sim". Contudo, não assegura que ele ou Rafa Silva sejam já titulares.

"Os jogadores que têm jogado levam vantagem, porque estão com ritmo. O Gonçalo e o Rafa ainda têm de chegar novamente a esse nível, por isso temos de decidir se o melhor para eles é jogar de início ou entrar a meio. Temos muitos jogos na próxima semana e o Gonçalo e o Rafa são jogadores muito importantes para nós, tal como mostraram durante a época. [Quinta-feira] decidirei qual a melhor abordagem", explica.

O Benfica visita o único estádio onde perdeu, esta época. Foi para o campeonato, em janeiro, por 3-0. Para Schmidt, trata-se de "um novo jogo, uma nova competição, uma nova oportunidade para ganhar em Braga":

"Podemos esperar jogo muito bom e muito intenso. São competições diferentes. Será difícil, mas já mostrámos que podemos jogar bem fora de casa e temos de mostrar que queremos muito chegar à final e ganhar a Taça. É uma questão de atitude, falámos sobre isso e estamos prontos."

Escandinavos trocam A por B

Schmidt não conta com Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup para este jogo. Os dois nórdicos vão, em vez disso, integrar a equipa B, na visita ao Estrela da Amadora, no sábado, a contar para a II Liga. O treinador do Benfica explica que Tengstedt e Schjelderup têm treinado bem, no entanto, ainda precisam de ser preparados física e taticamente, considerando que os campeonatos nórdicos estavam parados. "Podemos aproveitar este momento em que temos todo o plantel disponível para lhes dar espaço para crescer física e tecnicamente. Na próxima semana, em Bruge, deverão integrar a convocatória", revela.

O Benfica visita o Braga, para os quartos de final da Taça de Portugal, na quinta-feira, às 20h30, na Pedreira. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.