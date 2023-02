Gonçalo Ramos está apto para a visita do Benfica ao Braga

Roger Schmidt confirma que Gonçalo Ramos está apto para a visita do Benfica ao Sporting de Braga, dos quartos de final da Taça de Portugal.

Questionado, esta quarta-feira, em conferência de imprensa sobre a disponibilidade do avançado, o treinador do Benfica confirma com um "sim". Contudo, não assegura que ele ou Rafa Silva sejam já titulares.

"Os jogadores que têm jogado levam vantagem, porque estão com ritmo. O Gonçalo e o Rafa ainda têm de chegar novamente a esse nível, por isso temos de decidir se o melhor para eles é jogar de início ou entrar a meio. Temos muitos jogos na próxima semana e o Gonçalo e o Rafa são jogadores muito importantes para nós, tal como mostraram durante a época. [Quinta-feira] decidirei qual a melhor abordagem", explica.

(em atualização)