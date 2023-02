Ferro pode regressar ao Hajduk Split. Segundo o jornal "Record", o clube croata já contactou o Benfica com vista à contratação do central.

Embora esteja, atualmente, emprestado ao Vitesse, dos Países Baixos, Ferro já não compete desde o dia 9 de novembro. A pouca utilização reforça o interesse do Hajduk Split, clube em que o defesa português, de 25 anos, jogou na primeira metade da temporada 2021/22.

O mercado de inverno fecha apenas a 15 de fevereiro, na Croácia. Em janeiro, o Benfica pedia cerca de dois milhões de euros por 50% do passe.

Ferro tem tido uma carreira de altos e baixos. Formado no Benfica, estreou-se na equipa principal em 2018/19 , ganhou um lugar ao lado de Rúben Dias no centro da defesa de Bruno Lage e foi um dos pilares da conquista do campeonato. Manteve a titularidade na temporada seguinte, contudo, acumulou empréstimos a partir de 2020/21. Primeiro ao Valência, sem sucesso, depois ao Hajduk Split e agora ao Vitesse.

Apesar da irregularidade, Ferro conta no currículo com um campeonato, uma Supertaça e uma Taça da Croácia. Chegou a ser convocado por Fernando Santos para a seleção nacional, mas não se estreou.