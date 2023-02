Braga-Benfica na Taça “é diferente do campeonato”

O Braga é a única equipa a ter batido o Benfica esta temporada. Os minhotos venceram, em casa, o jogo do campeonato por 3-0.

“São jogos diferentes, mas não deixa de ser um jogo difícil para o Benfica. Ainda assim, sabem que têm a vantagem de já saber como o Braga se apresenta, embora haja elementos novos na equipa”, acredita Miguelito.

Desde o último confronto, Bruma e Pizzi reforçaram o plantel do Braga. Para Miguelito, são jogadores com “créditos firmados no futebol” e não precisam de adaptação.

“São dois jogadores que conhecem muito bem o futebol português, pelo que não precisaram de período de adaptação. Toda a gente lhes reconhece qualidade e, se já era difícil defrontar o Braga, agora ficou ainda mais forte e capaz de lutar por competições, como a Taça de Portugal”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Regresso de Rafa e Ramos



Rafa Silva e Gonçalo Ramos têm sido baixas para o Benfica. O extremo entrou nos últimos minutos do encontro com o Casa Pia, mas o ponta de lança falhou os últimos dois jogos.

Um regresso de ambos à titularidade está dependente dos responsáveis encarnados, mas Miguelito reforça que há vantagens e desvantagens.

“Cabe ao departamento médico do Benfica perceber se vale a pena arriscá-los. Claro que é um Benfica mais forte com todos disponíveis, por isso é muito importante que regressem. São dois jogadores que estão a fazer um excelente campeonato e que serão mais uma ajuda para o Benfica”, conclui.

O Braga-Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, está agendado para quinta-feira, às 20h30, no Municipal de Braga. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.