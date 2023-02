Artur Moraes. “Benfica tem de estar muito bem preparado” para vencer em Braga

Artur Morais, antigo guarda-redes de Benfica e Sporting de Braga, espera um "grande espetáculo" nos quartos de final da Taça de Portugal, no jogo entre duas das equipas em melhor forma esta temporada.

“Vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Jogar na Pedreira é sempre complicado, para qualquer equipa. Vai ser um grande espetáculo de futebol, onde as duas equipas vão estar no seu melhor”, diz a Bola Branca.

O SC Braga foi a única equipa, até ao momento, a vencer o Benfica de Roger Schmidt. Os minhotos bateram os encarnados por 3-0, em dezembro, na jornada 14 do campeonato.

“Não acredito que [esse resultado] afete o Benfica, mas é natural que seja um grande alerta. Sendo uma eliminatória, é diferente, está tudo em aberto. Ambas precisam de ir à procura da vitória. Para vencer, o Benfica tem de estar muito bem preparado”, explica Artur Moraes.

Dois regressos importantes



Para a deslocação a Braga, Roger Schmidt poderá contar com os regressos de Rafa Silva e Gonçalo Ramos. Duas peças que, para Artur, são fundamentais e podem fazer a diferença.

“São dois jogadores importantes para o treinador e para a ideia de jogo. Para passar à próxima fase, em Braga, o Benfica precisa dos melhores jogadores e que eles estejam bem”, sustenta.

O jogo de quinta-feira é um encontro de destaque dos quartos de final da Taça de Portugal, entre dois candidatos ao título. Ainda assim, Artur Morais lembra que não é uma final antecipada, nem garante presença no jogo decisivo: ainda há uma meia-final com o vencedor do Casa Pia-Nacional.

“A Taça de Portugal tem sempre grandes surpresas, tem de ser vivida fase a fase. É importante chegar a uma meia-final, mas isso está longe de garantir ou prever uma final”, conclui, nesta entrevista à Renascença.

Visita ao antigo capitão



O encontro de Braga marca um confronto particular: Pizzi defronta o Benfica pela primeira vez desde que saiu da Luz, no final da época passada.

“Vai ser uma noite especial para o Pizzi, sem dúvida. É um jogador que teve e tem uma grande importância na história do Benfica. Agora, vai ter emoções diferentes antes e depois do jogo. É sempre diferente defrontar uma antiga equipa”, avança o antigo guarda-redes, que trocou o Braga pelo Benfica em 2011.

Artur Moraes representou os encarnados entre 2011 e 2015, com quem conquistou uma Taça de Portugal, dois campeonatos e uma supertaça. Antes, passou uma temporada na Pedreira. Conquistou ainda uma Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves.

Braga e Benfica defrontam-se na Pedreira, na quinta-feira, às 20h30. Jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.