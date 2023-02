Benfica não "tira o pé" na segunda mão apesar da vantagem sobre o Sporting

A treinadora do Benfica garante que as suas jogadoras não facilitarão na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga, frente ao Sporting, apesar da vantagem (4-1) trazida do primeiro jogo e da proximidade do "play-off" intercontinental de apuramento para o Mundial 2023 de seleções.

Na antevisão do encontro, esta terça-feira, Filipa Patão sublinha que o Benfica não vai simplesmente "aguentar a eliminatória".

"Partimos em vantagem, mas vamos com o objetivo de ganhar, independentemente de como está a eliminatória", frisa.

Mundial só depois da Taça da Liga

O Benfica cede nove jogadores à seleção nacional, que vai tentar, a 22 de fevereiro, o apuramento inédito para um Mundial. Contudo, Patão confia que "só quando terminar o jogo" é que as suas atletas pensarão nisso:

"Até lá, duvido muito que elas tirem o pé ou tenham algum receio deste jogo pelo que vem a seguir. (...) Porque a prioridade delas, enquanto estão aqui, é o Benfica. E enquanto estão na seleção, será a seleção. Aqui, de certeza absoluta que vão estar a 100%, como em todos os outros jogos."

Na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, o Benfica goleou o Sporting por 4-1. O segundo jogo está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Alcochete. É o quinto "round" entre as duas equipas, esta época - as encarnadas venceram os outros três jogos, por 4-1, 2-1 e 5-0.

A outra meia-final é entre Braga e Famalicão. As arsenalistas venceram 3-0 na primeira mão. A segunda realiza-se na quarta-feira, às 11h00.