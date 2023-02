Daniel Kenedy: "Sempre achei que Chiquinho era um excelente 8"

O atual momento do médio "não surpreende" e recua alguns anos para lembrar que quando o Leixões autorizou a sua saída para o futebol croata, chegou a zangar-se com os dirigentes. "Foi vendido para Zagreb quando estávamos numa fase muito boa", acrescenta.

Chiquinho, de 27 anos, assumiu a titularidade após a saída de Enzo Fernández. O médio tem tido alguns altos e baixos na carreira e Kenedy orientou-o num dos primeiros altos, quando se afirmou no Leixões e rumou à Croácia para jogar no NK Lokomotiva, em janeiro de 2017.

"Chiquinho também jogava a 10, mas sempre achei que era um excelente 8. Tem uma capacidade técnica fantástica, uma boa visão de jogo. Consegue manter a posse de bola, sabe pausar o jogo, sabe os momentos do jogo", assinala.

Chiquinho sempre convenceu na posição de oito, no meio-campo e, por isso, a sua afirmação no onze inicial do Benfica não surpreende Daniel Kenedy, antigo jogador das águias que treinou Chiquinho no Leixões, em 2016/17.

Daniel Kenedy sublinha que o bom momento de Chiquinho deve-se "à confiança que as pessoas lhe deram" e á aposta de Roger Schmidt, potenciando as qualidades do número 22.

Chiquinho está no Benfica desde 2018/19. Depois de uma época no Moreirense, ganhou espaço no plantel encarnado.

Não contava para Jorge Jesus na temporada passada e esteve emprestado ao Sporting de Braga e Giresunspor. Esta época, regressou e leva já um golo e três assistências em 26 jogos. Foi titular nas últimas duas partidas, face à saída de Enzo Fernández.

O técnico confia que os próximos tempos serão de afirmação no onze titular e que "dentro em breve veremos também um Chiquinho goleador".