Emocionado. André Almeida foi homenageado na Luz

Emocionado, André Almeida recebeu uma camisola do Benfica, oferecida pelo presidente Rui Costa.

O ex-capitão rescindiu contrato com os encarnados no último dia de mercado.

André Almeida, de 32 anos, despediu-se do Benfica, na Luz, antes da partida contra o Casa Pia.

No relvado da Luz estavam os 15 títulos conquistados de águia ao peito.

O jogador cumprimentou os onze e tirou fotografia com a equipa antes do início do jogo.

Emocionado, André Almeida agradeceu para as bancadas.

O jogador esteve nove anos e meio na Luz.