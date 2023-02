Varandas Fernandes: "Enzo não tinha amor nenhum ao clube"

"Ele não tinha amor nenhum clube, caso contrário tinha continuado no clube. Mas ele também teve pouco tempo de adaptação. Penso que ele procedeu mal, porque estava num grande clube europeu e não quis aproveitar a grande montra que tinha aqui", diz o antigo vice-presidente do Benfica, em entrevista à Renascença .

Varandas Fernandes acusa Enzo Fernández de ter "procedido mal" no processo que culminou na sua transferência para o Chelsea no último do mercado de janeiro.

A atitude do campeão do Mundo cria "alguma mágoa", mas, sustenta Varandas Fernandes, a "venda foi um bom negócio". O ex-vice espera que a saída "não tenha impacto desportivo", confiando que as águias são "mais fortes que a concorrência".

Para Enzo Fernández ficam os votos de "boa sorte", mas a crença de que o argentino só alcançará êxito financeiro e não retorno desportivo.

O Benfica não compensou a saída do médio argentino com a contratação de um reforço e a opções é validada por Varandas Fernandes, que não defende a politica" de contratar à pressa". O antigo dirigente espera que os jovens formados no clube possam aproveitar a vaga aberta no plantel.

Nesta entrevista, o antigo dirigente enalteceu também o regresso ao clube de Gonçalo Guedes, "um grande reforço" e "um jogador extraordinário".

Lamentou a saída de André Almeida, embora entenda as motivações, porém entende que jogadores nascidos e que permanecem muitos "anos a lutar pelo manto sagrado", deviam ter um tratamento privilegiado.