Saída de Enzo foi inesperada para Roger Schmidt. "Sempre tive boa relação com ele"

A saída de Enzo Fernández foi inesperada para Roger Schmidt, que quer agora apenas focar-se nos jogadores que tem à disposição.

Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica desvaloriza falta de opções para o meio-campo. Os que estão são suficientes para Schmidt.

"Temos cinco opções para a posição: Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário e João Neves. Depende sempre do adversário e do momento dos jogadores. Vamos encontrar a melhor solução para cada jogo. Na minha opinião, Chiquinho está a desenvolver-se muito nos últimos meses. Está muito bem, assim como o Florentino. As opções estão lá, por isso é que jogaram na quinta-feira. Conseguimos compensar a saída do Enzo", começa por dizer.

Schmidt destaca ainda o crescimento de João Neves como possível opção: "A nossa decisão foi deixar o plantel como estava, porque, no último dia do mercado, era difícil fazer transferências, e, se fazes algo, tem de ser de grande qualidade".

"As opções que temos para esta posição são de topo. Estou atento ao desenvolvimento do João Neves, tem estado muito bem. No futuro, poderá ser um jogador muito importante para o Benfica. Queríamos criar espaço para os jovens. É minha função garantir o desenvolvimento deles. Temos grandes talentos, e, agora, temos espaço para que treinem connosco, para que, no verão, seja mais fácil fazerem parte da equipa principal. É com estes 24 jogadores que queremos campeões e deixar os benfiquistas orgulhosos", explica.