Rui Costa sobre Enzo. "Não mostrou nenhum compromisso no Benfica"

O presidente do Benfica, Rui Costa, explica a transferência de Enzo Fernandez e deixa críticas ao jogador pelo seu comportamento no dia 31 de janeiro.

"A dois dias e meio surgiu a nova proposta do Chelsea e o jogador é intransigente, nunca mostrou abertura. No dia 31, à hora de almoço, apresentei a solução de Enzo ficar até final do ano sem perder um tostão. O jogador mostrou-se negativo em ficar no Benfica. Apesar de ficar sem perder um euro, mas o jogador continuou a não querer ficar".

"Não está a mostrar nenhum compromisso no Benfica, já com o contrato do Chelsea seguro. Não poderia ficar no Benfica e eu já não quero um jogador assim. Não poderia entrar mais no balneário".

Rui Costa acrescenta: "Aqui só estarão jogadores que têm orgulho em representar a camisola".

Já sobre o pagamento do "negócio Enzo", Rui Costa confirma que "é parcelado" mas "se nós [Benfica] quisermos vale como pagamento a pronto".

"O jogador não saiu abaixo da cláusula, saiu 5,5M acima da cláusula" porque o Chelsea paga um milhão acima da cláusula e retira-se aos representantes 3,5 milhões para cobrir os juros".

Quanto ao facto de não ter chegado substituto para o internacional argentino, o líder encarnado explica:

“Estávamos prontos para todas as situações e posições. Quando se percebe que o Enzo pode sair, estávamos prontos. A proposta chegou a dois dias e a 10 horas do fecho do mercado ainda havia hipótese de Enzo ficar”, acrescentou.

Segundo Rui Costa, “todos os alvos que tínhamos eram difíceis trazer nos últimos dois dias porque os clubes perceberiam a urgência e o valor subiria”.

Não tendo as águias conseguido nenhum das mais-valias que queria para a posição, “não iriamos trazer ninguém só por trazer”.

“Temos toda a confiança nos q estão no plantel e nos jovens na equipa B. É nestes jogadores que temos de acreditar”.

A fechar o tema, o apelo: "Temos de acreditar nos jogadores q nos querem representar. É com estes jogadores q vamos chegar ao título”.

