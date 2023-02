Rui Costa sobre Enzo. "Não mostrou nenhum compromisso no Benfica"

O presidente do Benfica, Rui Costa, explica a transferência de Enzo Fernandez e deixa críticas ao jogador pelo seu comportamento, especialmente no dia 31 de janeiro, fecho do mercado.

"A dois dias e meio surgiu a nova proposta do Chelsea e o jogador é intransigente, nunca mostrou abertura. No dia 31, à hora de almoço, apresentei a solução de Enzo ficar até final do ano sem perder um tostão. O jogador mostrou-se negativo em ficar no Benfica. Apesar de ficar sem perder um euro, mas o jogador continuou a não querer ficar".

"Não está a mostrar nenhum compromisso no Benfica, já com o contrato do Chelsea seguro. Não poderia ficar no Benfica e eu já não quero um jogador assim. Não poderia entrar mais no balneário".

Rui Costa acrescenta: "Aqui só estarão jogadores que têm orgulho em representar a camisola. Não é bater no peito quando interessa".

Já sobre o pagamento do "negócio Enzo", Rui Costa confirma que "é parcelado" mas "se nós [Benfica] quisermos vale como pagamento a pronto".

"O jogador não saiu abaixo da cláusula, saiu 5,5M acima da cláusula" porque o Chelsea paga um milhão acima da cláusula e retira-se aos representantes 3,5 milhões para cobrir os juros".

Quanto ao facto de não ter chegado substituto para o internacional argentino, o líder encarnado explica: “Estávamos prontos para todas as situações e posições. Quando se percebe que o Enzo pode sair, estávamos prontos. A proposta chegou a dois dias e a 10 horas do fecho do mercado ainda havia hipótese de Enzo ficar”, acrescentou.

Segundo Rui Costa, “todos os alvos que tínhamos eram difíceis trazer nos últimos dois dias porque os clubes perceberiam a urgência e o valor subiria”. "Um jogador de 10 milhões de euros passou a valer 50".

Não tendo as águias conseguido nenhum das mais-valias que queria para a posição, “não iriamos trazer ninguém só por trazer”.



“Temos toda a confiança nos que estão no plantel e nos jovens na equipa B. É nestes jogadores que temos de acreditar”.

A fechar o tema, o apelo: "Temos de acreditar nos jogadores q nos querem representar. É com estes jogadores que vamos chegar ao título”. "Estamos com a equipa certa, treinador certo, jogadores certos".

Mercado extra Enzo

"Olhando para o plantel, considerámos algumas lacunas. Todo este trabalho é feito em consonância com a equipa técnica. Precisávamos de mais um extremo e de mais um homem de área. Daí estes dois nomes, para colmatar algumas lacunas. Dois jogadores de enorme qualidade, de presente e de futuro. Schjelderup merece enorme confiança de futuro. Acreditamos que sejam uma mais-valia. Tivemos o exemplo do Fredrik que chegou e em muito pouco tempo se integrou. Estes são mais jovens. Podem perguntar por que ainda não foram utilizados. Eles estavam em pausa de campeonato, daí a estarem a demorar mais a entrar na equipa. Tivemos o cuidado de pegar neles e fazerem uma mini pré-temporada".



Já o "Gonçalo Guedes não estava inicialmente na equação. Depois aparece a solução. Esta transferência foi feita em dia e meio, ele estava em negociações com outros clubes, candidatos mais valorizados e a partir do momento que soube da nossa vontade de o termos cá, não hesitou, não pensou duas vezes. Quando aparece o Guedes, que é uma mais-valia em várias posições, é um jogador português, da casa, que conhece o nosso campeonato, não pensámos também nós duas vezes e trouxemo-lo para casa."

Feitas as contas, o Benfica encaixou 128 milhões de euros e gastou 16 milhões neste mercado de inverno. "Se tirarmos o valor do Enzo não gastámos de forma exagerada no mercado. Estamos a usar todos os critérios para termos o equilíbrio financeiro mas sempre olhando para o plano desportivo. Sabemos que linhas temos para percorrer e acima de tudo o projeto desportivo sempre à frente do financeiro mas com equilíbrio financeiro".

Quanto a possíveis renovação de Otamendi e Grimaldo, poucas palavras em concreto: "Há negociações com todos eles mas independentemente disso há compromisso de todos até final da época."