"Enzo foi um excelente negócio. Talisca também era uma pérola e desapareceu"

A saída de Enzo Fernández foi "um excelente negócio" e não deve criar drama para a segunda metade da temporada. A opinião é de José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, que compara a saída de Enzo à de Talisca.

Em declarações a Bola Branca, o ex-dirigente explica que a vontade do jogador foi decisiva para o desfecho.

"O fundamental é que o Enzo quis sair. Todos sabemos que não vale a pena contrariar, estava com a cabeça feita. Viu-se em Braga, foi no auge do momento em que iria sair, mas as condições não eram vantajosas. As finais são bem melhores. Fez uma péssima exibição nesse jogo, a pior da temporada. Foi um excelente negócio, 82 milhões para o Benfica é uma verba fantástica em meio ano no clube. Se fossem todos assim, o mundo era uma maravilha", disse.

Enzo "está num excelente rendimento e grande projeção por ter sido o melhor jovem do Mundial", mas José Manuel Antunes recorda a saída de Anderson Talisca em 2016 para o Besiktas.

"Ontem lembrei-me do Talisca, que era considerado uma pérola e com potencial para ser dos melhores do mundo e agora caiu completamente e desapareceu. Agora joga num país de quinta ordem, numa equipa que não é líder do seu campeonato e que o capitão é Cristiano Ronaldo no declínio da carreira", atira.

A saída de Enzo não é dramática e a vitória frente ao Arouca, por 3-0, é exemplo disso para José Manuel Antunes: "Sem o Enzo, o Rafa e o Gonçalo Ramos, o Benfica fez uma exibição sólida e competente. Com estes jogadores, o Benfica vai lutar até ao fim para ser campeão".

Porto "está falido"

O FC Porto não fez qualquer negócio na janela de transferências de inverno. Nem entradas, nem saídas. José Manuel Antunes acredita que o clube está falido.

"O Porto não foi ao mercado porque está falido ao contrário dos seus dirigentes. Chamemos os 'bois pelos nomes'. Está falido, ponto final. Por isso é que não se pode meter nessas aventuras", termina.