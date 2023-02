André Almeida de saída do Benfica

O lateral André Almeida está de saída do Benfica. Segundo a "CNN Portugal", o defesa de 32 anos chego a acordo para a rescisão de contrato com o clube encarnado.

André Almeida era o terceiro lateral do plantel encarnado, atrás de Alexander Bah e Gilberto nas opções de Roger Schmidt.

O lateral não fez qualquer jogo esta época, mas foi convocado cinco vezes. A última vez que esteve no banco foi na pausa para o Mundial, em novembro, frente ao Penafiel.

Encerra o ciclo de André Almeida no Benfica, o jogador que há mais tempo estava no plantel. Foram 12 temporadas de ligação ao clube, desde 2011/12, com um empréstimo à União de Leiria nessa mesma temporada.

André Almeida marcou 11 golos em 308 jogos pelo Benfica. Foi cinco vezes campeão nacional, venceu duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.