A despedida de Enzo Fernández. "Levarei sempre o Benfica no coração"

"Obrigado a todos os que trabalham para que a instituição seja tão grande, obrigado aos meus colegas de equipa por me terem feito sentir em casa, à direção e especialmente ao Roger Schmidt pela confiança. Fui muito feliz. Levarei sempre o Benfica no coração", termina.

O argentino rende 121 milhões de euros ao Benfica e Enzo pede que "a imprensa não manche tudo aquilo que construímos juntos e que foi maravilhoso". Enzo terá forçado a saída das águias no início de janeiro e novamente no fecho do mercado, quando acabou por se realizar a mudança.

De saída para a Premier League, o médio argentino despediu-se do Benfica nas redes sociais: "Queríamos agradecer por todo o carinho nestes cinco meses. Sou um agradecido por ter tido a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo. Desfrutei de cada momento e dei o meu melhor".

Enzo Fernández sai do Benfica para o Chelsea , mas "levará sempre o clube no coração".

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que recebe 121 milhões de euros pelo internacional argentino, de 22 anos, o médio mais caro da história do futebol.

O Chelsea retém 3,78% do valor (cerca de 4,6 milhões de euros), para distribuir pelos clubes que participaram na formação de Enzo. O Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante de solidariedade (aproximadamente 7,6 milhões de euros). Os encarnados terão, ainda, de entregar ao River Plate 25% das mais-valias, ou seja, cerca de 27,2 milhões de euros.

No final de contas, o Benfica recebe, limpos, cerca de 81,6 milhões de euros pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

Enzo Fernández foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros. Assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência. Enzo totalizou quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.