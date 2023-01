Schmidt confirma transferência de Enzo para o Chelsea

Roger Schmidt confirma a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea. "Falei com o presidente. O negócio está feito", declarou o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, esta terça-feira, após o jogo com o Arouca.

O técnico alemão não deixa dúvidas: “O negócio está fechado, o que importa é o Benfica. Hoje não vou falar de jogadores que já não fazem parte.”

"Estou feliz com os jogadores que gostam de jogar pelo Benfica. O Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar imenso de jogar pelo Benfica e tentámos de tudo para fazer os adeptos felizes", acrescentou Schmidt.



Enzo vai ser jogador do Chelsea. Falta, no entanto, a oficialização do negócio neste que é o último dia de mercado de transferências.

(em atualização)