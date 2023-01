"Não há outro igual no plantel, mas o Benfica já ganhou sem Enzo”

“Provavelmente entrará com Aursnes e Chiquinho. Acho que há boas opções, mas nenhuma delas com a qualidade do Enzo, porque não há outro como ele no plantel. O Benfica já jogou sem Enzo e ganhou. A equipa terá de se adaptar e preparar àquilo que é o futuro imediato, que é a saída dele”, antecipa José Carlos.

Para o ex-jogador dos encarnados, o regresso dos ingleses à mesa de negociações, no fecho do mercado, não é de estranhar.

Gonçalo Ramos saiu lesionado do encontro com o Paços de Ferreira, da última jornada, pelo que não entra nas contas para Arouca. O jovem reforço Casper Tengstedt está convocado e pode estrear-se, algo que José Carlos encara com “curiosidade”.

“Estou eu e estão todos os adeptos. O Gonçalo Ramos é uma grande baixa. Veremos se Tengstedt terá oportunidade de jogar e o que pode trazer de novo. Ainda não o conheço muito bem, mas o Roger Schmidt é um treinador que normalmente acerta nas escolhas”, explica, em entrevista à Renascença.

Para o jogo em Arouca, a previsão de José Carlos é de tarefa árdua para o líder do campeonato.

“Espero um jogo difícil pelo momento do Arouca, apesar de ter perdido com o Sporting na Taça da Liga, está a fazer uma época incrível. Até pelo discurso do Roger Schmidt, percebe-se o respeito com que o Benfica está a encarar o jogo. Vai ser muito difícil”, conclui.

O Arouca-Benfica está agendado para as 21h15, com arbitragem de Rui Costa e Vasco Santos no VAR. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.