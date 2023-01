Enzo não está nos convocados do Benfica para Arouca

Enzo Fernández não viajou com a equipa do Benfica para o Porto e não será opção para o jogo desta noite em Arouca. O médio argentino volta a ficar fora das opções de Roger Schmidt, devido a questões relacionadas com a possibilidade de ser transferido para o Chelsea.

Os londrinos tentaram a contratação do jogador no início de janeiro, mas as negociações falharam, após um ajuste na oferta inicial que chegou à Luz.

O Benfica só admite vender o jogador pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão e pretende receber o montante a pronto, imputando os custos da operação ao Chelsea.

(em atualização)