Enzo Fernández faz exames médicos pelo Chelsea em Lisboa

Enzo Fernández fez os exames médicos pelo Chelsea em Lisboa, para não atrasar a sua contratação ao Benfica, segundo a Sky Sports.

O médio internacional argentino, de 22 anos, não viajou com a equipa do Benfica para o Porto e não será opção para o jogo desta terça-feira à noite em Arouca, devido a questões relacionadas com a possibilidade de ser transferido para o Chelsea. O clube inglês tenta apressar todos os detalhes do negócio antes do fecho do mercado de transferências.

De acordo com o portal britânico "The Athletic", o Benfica deu permissão a Enzo para realizar os exames médicos em Portugal.

O Chelsea a contratação de Enzo no início de janeiro, mas as negociações falharam, após um ajuste na oferta inicial que chegara à Luz.

O Benfica só admite vender o jogador pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão e pretende receber o montante a pronto, imputando os custos da operação ao Chelsea. Os "blues" tentam pagar em prestações.