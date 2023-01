Benfica muda Seferovic do Galatasaray para o Celta de Vigo

O Benfica emprestou Haris Seferovic ao Celta de Vigo, anunciou, esta terça-feira, o clube espanhol.

O ponta de lança internacional suíço, de 30 anos, esteve emprestado aos turcos do Galatasaray, com opção de compra, na primeira metade da temporada. No entanto, não conseguiu afirmar-se e foi devolvido. Fez apenas 13 jogos, sete deles a titular, e marcou dois golos.

Agora, Seferovic ruma ao Celta, por empréstimo até ao final da época. É a segunda experiência em Espanha - jogou na Real Sociedad em 2013/14.

Seferovic chegou Benfica ao 2017/18, proveniente do Eintracht Frankfurt, a custo zero. Em cinco épocas na Luz, fez 74 golos e 24 assistências em 187 jogos e, em 2018/19, foi o melhor marcador do campeonato.

O avançado suíço venceu um campeonato e duas Supertaças ao serviço do Benfica. Um total de três títulos conquistados, todos até 2019.