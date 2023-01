"Para já não há negócio", mas Schmidt está preparado para perder Enzo Fernández

Até o eventual negócio com o Chelsea ficar fechado, preto no branco, o treinador do Benfica continua a contar com Enzo Fernández. Ainda assim, Roger Schmidt admite que há que acautelar uma possível saída.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Schmidt reconhece que o Benfica tem-se preparado para todos os cenários "em segundo plano".

"Sabemos como é, não estamos no lugar do condutor. O Enzo tem uma cláusula de rescisão, o que significa que, se um clube pagar esse valor e o jogador quiser sair, não podemos fazer nada. Temos de estar preparados e encontrar soluções. Para já, é nosso jogador. Ainda está aqui, não há negócio. Veremos o que acontece nos próximos dois dias", assinala.

Schmidt reforça que Enzo "é uma grande pessoa e um grande jogador" e acredita que o médio internacional argentino está focado no Benfica. Contudo, tem noção de "como funciona o negócio do futebol".

"Enquanto a janela de transferências estiver aberta, temos de estar preparados para que algo aconteça. Sou sempre tão honesto quanto possível, mas não posso dizer mais sobre o assunto", assume.

O treinador do Benfica não esconde que ficará "feliz quando o mercado fechar" e puder concentrar-se exclusivamente em preparar jogos.

(em atualização)