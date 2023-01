FreeEnzo. Adeptos do Chelsea recorrem ao Twitter para pedir ao Benfica que liberte o médio

O Benfica tem sido irredutível: 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do campeão do mundo, de 22 anos, ou nada. O Chelsea chega a esses números, contudo, quer pagar em prestações , segundo o "Record". Algo que não agrada ao clube da Luz, que quer o valor por inteiro.

Os dois clubes já conversaram sobre Enzo Fernández, no entanto, depois de ter sinalizado 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, o Chelsea voltou atrás e propôs 90 milhões, com inclusão de jogadores .

Enzo regressou à equipa e voltou a exibir-se a alto nível. Na quarta-feira, Schmidt assumiu que já não espera perder o médio em janeiro.

Enzo Fernández tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência.

Enzo soma quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.