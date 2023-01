Enzo Fernández falta ao treino do Benfica

Enzo Fernández terá faltado ao treino do Benfica, esta segunda-feira de manhã. De acordo com o jornalista britânico Duncan Castles, o médio internacional argentino faltou à sessão para pressionar o Benfica a aceitar a proposta do Chelsea para a sua contratação. O Chelsea está disposto a dar 120 milhões de euros por Enzo, no entanto, quer pagar em prestações. O Benfica exige receber o valor a pronto e por inteiro. O jogador pretende rumar a Inglaterra já em janeiro. A haver negócio, terá de ficar fechado até à meia-noite de terça-feira, altura em que encerra o mercado de transferências.

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Roger Schmidt salientou que "para já" Enzo é jogador do Benfica e "não há negócio". Todavia, assumiu que o clube se tem acautelado "em segundo plano". "Sabemos como é, não estamos no lugar do condutor. O Enzo tem uma cláusula de rescisão, o que significa que, se um clube pagar esse valor e o jogador quiser sair, não podemos fazer nada. Temos de estar preparados e encontrar soluções. Para já, é nosso jogador. Ainda está aqui, não há negócio. Veremos o que acontece nos próximos dois dias. (...) Enquanto a janela de transferências estiver aberta, temos de estar preparados para que algo aconteça", reconheceu o técnico encarnado.

Benfica e Chelsea já conversaram sobre Enzo no início do mercado de janeiro, no entanto, depois de ter sinalizado 120 milhões de euros, o clube inglês voltou atrás e propôs 90 milhões, com inclusão de jogadores.